صفقة ذهب مغشوش.. رحلة خطف شاب وابن عمه من الأقصر للعمرانية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة خطف شخصين وتحديد وضبط مرتكبا الواقعة بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل، مقيمة بمحافظة الأقصر، بإحتجاز شقيقها ونجل عمها ومطالبة أهليتهما بدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحهما، وإستجابة أهلية نجل عمها ودفع المبلغ المالى المطلوب عن طريق أحد التطبيقات، وتم إطلاق سراحه دون شقيقها.

بالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبا الواقعة نقاش، نجل شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبرفقتهما المتغيب "شقيق المُبلغة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لسابقة قيام أحد أقرباء المجنى عليهما عامل، مقيم بمحافظة الأقصر، بالنصب على الأول وبيعه كمية من الذهب نظير مبلغ مالى إلا أنه إكتشف عقب ذلك أنها من مادة نحاس، على إثر ذلك إتفق مع المتهم الثانى على إرتكاب الواقعة وإستدرجا المجنى عليهما، وقاما بإحتجازهما وطلبا من أهليتهما دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحهما، وتم إطلاق سراح المتغيب الثانى عقب تحويل أهليته المبلغ المالى المطلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.