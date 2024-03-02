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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنقذوا الأرواح.. زيلينسكي يطالب الغرب بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الغرب على تسليم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد مقتل 5 أشخاص في الضربات الروسية الأخيرة.

وحسب وكالة “فرانس برس"، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات جوية خلال الليل أودت بحياة 3 أشخاص في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية، بينما أدى قصف إلى مقتل شخص في منطقة خاركيف بالقرب من الحدود الروسية وآخر في منطقة خيرسون على خط المواجهة.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة “إكس”: “روسيا تواصل ضرب المدنيين”، مضيفًا “نحن بحاجة إلى المزيد من الدفاعات الجوية من شركائنا”.

وتابع قوله "نحن بحاجة إلى تعزيز الدرع الجوي الأوكراني لإضافة المزيد من الحماية لشعبنا من روسيا.. عليكم بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمزيد من الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي ينقذ الأرواح”.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، فيما لا يزال مصير آخرين في عداد المفقودين.

وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني: "لقد انتشل رجال الإنقاذ جثة طفل، يعتقد أنه يتراوح عمره بين ثلاث وخمس سنوات، من تحت أنقاض منزل".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي الغرب خاركيف هجمات جوية خيرسون

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