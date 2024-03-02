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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية ( الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٥) محاضر مخالفة وضبط ( ٩ أطنان) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة ودواجن وهياكل دواجن وأسماك مجمدة وأسماك مملحة مجهولة المصدر و غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

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