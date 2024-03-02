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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري الجديد

صدى البلد

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام المهندس محمد أحمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بإنهاء مصالح المواطنين والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لضمان تحسين خدمات توصيل مياه الري لكافة المزارعين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه تم وضع خطة عمل للارتقاء بمنظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد المياه وحل مشاكل ضعف توصيل المياه لنهايات الترع لتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية ما يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل.

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