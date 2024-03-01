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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. بدء تفعيل قيم التعاون والشجاعة بأزهر الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن معاهد المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل خلال الأسبوعين الماضيين ضمن خطة المبادرة للفصل الدراسى الثاني للعام الحالي 2024/2023

ولفت إلى أنه تم تناول سلوك «الرفق» لمرحلة رياض الأطفال، كما تم تفعيل قيمة الإحسان للمرحلة الابتدائية، وكذلك قيمة «التراحم» للمرحلة الإعدادية والثانوية.

وأضاف منسق المنطقة أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية، قام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين، حيث تضمنت الأنشطة فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين، كما تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية، وتنفيذ عدد من الأنشطة الفنية للطلاب تعكس القيم المستهدفة،كما تم تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية داخل الصفوف الدراسية تعكس أثر القيم المتناولة.

وأشار منسق المنطقة الي أنه اعتبار‌َ‌ا من غد السبت، سوف يستمر تفعيل سلوك «الرفق» لمرحلة رياض الأطفال بلا تغير وحتي منتصف مارس الجاري. وبالنسبة المرحلة الإبتدائية سوف يتم تناول  قيمة « التعاون» لتلاميذ المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف الدراسية ويستمر العمل به لمدّة أسبوعين متتاليين أما بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والمرحلة الثانوية سيتم تناول قيمة « الشجاعة» و يستمر العمل بها لمدّة أسبوعين متتاليبن.

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يذكر أن المشروع التربوي« أنا الراقي بأخلاقي» يتضمن مجموعة من الفاعليات والأنشطة الطلابية المختلفة تستهدف مجموعة من القيم الأخلاقية يتم تفعيلها  بفقرات مختلفة ومتنوعة، عبر جدول زمني مُعتمد من قطاع المعاهد وذلك لتدعيم هذه القيم في وجدان الطلاب، كما تتضمن الفعاليات مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية، مثل: القصة والشعر والتعبير الفني.

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