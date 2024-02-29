وكيل صحة الشرقية: 700 مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد لمستشفى أبوكبير المركزي

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود: إنه يجري حاليا إنشاء مبنى جديد لمستشفى أبوكبير المركزي على مساحة 4000 متر مربع تقريباً بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه ويتكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، بطاقة 192 سريرا بدعم من وزارة الصحة والسكان ؛ وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين بالمركز والمراكز المجاورة.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم /الخميس/ إلى مستشفى أبوكبير المركزي ؛ لمتابعة انتظام العمل ، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين.



وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى حيث تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية ، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة بالأقسام الحرجة، وكذلك متابعة سجلات التردد وتقديم الخدمة للحالات بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي.



وتابع وكيل الوزارة عمل الصيدليات وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الإستراتيجي منها وكذلك وحدة المناظير والعناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي التي تم تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية حيث تسع 7 أسرة، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب والتي تسع 23 سريرا وتعمل بكامل طاقتها ، حيث قام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومناظرة الملفات الطبية لهم والتأكد من جودة الخدمة واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم.



كما تابع تطبيق نظام الجودة 5S بالعناية المركزة، وتفقد قسم الحضانات والذي يسع 16 حضانة ، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين به.



واطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل ببنك الدم التجميعي وقسم المعامل الجديدين اللذين افتتحهما محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب في نهاية شهر ديسمبر الماضي بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه.

