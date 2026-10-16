أسوان.. رئيس مدينة الرديسية يفتتح مسجد السيدة نفيسة

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كلاً من علاء الدين ممدوح رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، والشيخ محمود سليم مدير إدارة أوقاف الرديسية لافتتاح مسجد السيدة نفيسة بمدينة الرديسية ، وذلك وسط حضور من الأهالى والمصلين .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله ، وتنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة للمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

محافظ أسوان يؤكد استمرار إفتتاح المساجد الجديدة بمختلف المراكز والمدن



وأكد محافظ أسوان على إستمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف لإفتتاح المساجد الجديدة بمختلف المراكز والمدن بما يسهم فى توفير أماكن لائقة لأداء الشعائر الدينية وخدمة الأهالى ، وتعزيز الدور الدعوى والمجتمعى لبيوت الله ، فضلاً عن دعم جهود نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية .

خطة متكاملة لإنشاء المساجد وتطويرها ورفع كفاءتها

تواصل الدولة تنفيذ خطتها المتكاملة لإعمار بيوت الله والإرتقاء بمنظومة المساجد بمختلف المناطق من خلال إنشاء وافتتاح مساجد جديدة ، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والتجهيز بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمصلين ، ويسهم فى تعزيز الدور الدينى والمجتمعى للمساجد ونشر الوعى الدينى الصحيح .

رسالة المحافظة تأتى هذه الجهود فى إطار حرص وزارة الأوقاف ومحافظة أسوان على إعمار بيوت الله والإرتقاء بالخدمات الدينية ، وتوفير مساجد تليق بالمواطنين بما يعزز دورها فى خدمة المجتمع ونشر القيم الدينية السمحة.