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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان : إزالة 535 تعديا على أراضي أملاك الدولة والزراعة

إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكل حسم ، مع تكثيف المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن ومسئولى الوحدات المحلية ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات .

ويأتى ذلك فى ظل جهود المحافظة المتواصلة للحفاظ على أراضى أملاك الدولة والتصدى لكافة أشكال التعديات والمخالفات ، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسترداد حق الدولة والشعب .

حملات مكثفة لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة
أسفرت جهود المرحلة الثانية من الموجة الـ 30 ، التى إنطلقت فى 26 سبتمبر الماضى عن إزالة 517 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 509 آلاف و156 م2، بالإضافة إلى إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 7 أفدنة، وذلك فى إطار التحرك الميدانى المستمر للتعامل الفورى مع المخالفات ، وإسترداد الأراضى المتعدى عليها ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة


يتم تنفيذ هذه الجهود فى ضوء التكليفات المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون ، وتحقيق المستهدف من الموجة .

إستهداف مختلف صور التعديات والتعامل الفورى مع المخالفات
وتنوعت الحالات التى إستهدفتها الحملات لتشمل التعديات على أراضى أملاك الدولة الواقعة خارج منظومة التقنين ، والحالات التى لم تقوم بتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة  2017، فضلاً عن التعديات التى تم رصدها فى المهد ، والمخالفات التى كشفت عنها منظومة المتغيرات المكانية بما يعزز إحكام الرقابة الميدانية ، وسرعة التعامل مع المخالفات ، والتصدى لأى تعديات جديدة، حفاظاً على حقوق الدولة ومقدراتها .

إزالة حالات تعدى بقرى مدن كوم أمبو والبصيلية 
وفى هذا الصدد ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة اللواء سمير البلاصى بإزالة 62 حالة تعدى بمساحة 46 ألف و 710 م2 بقرى سلوا بحرى والحجندية والكاجوج ، وذلك وسط مشاركة متميزة للعاملين بالوحدة المحلية ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى .
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بإزالة 10 حالات تعدى بمساحة 4700 م2  بواسطة معدات الوحدة المحلية بمنطقة الشرفا ، والعاملين والفنيين .
 

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