عقد لقاء جماهيري بمركز دراو للاستماع لمطالب المواطنين وشكواهم

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بمواصلة تكثيف اللقاءات الجماهيرية الدورية وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ، والعمل على سرعة الإستجابة لمطالبهم وشكواهم ، مشدداً على أهمية الإستماع إلى إحتياجات المواطنين والتعامل الجاد مع مشكلاتهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

لقاء جماهيرى بدراو لبحث مطالب المواطنين والإستماع إلى شكواهم

وفى هذا السياق ، عقد سيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لقاء جماهيرى بمقر الوحدة المحلية لبحث مطالب المواطنين والإستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم ، وذلك فى إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالى ، والتعرف على إحتياجاتهم على أرض الواقع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .

جهود متنوعة

توجيهات بسرعة فحص الشكاوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة

وشهد اللقاء التوجيه بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى والمطالب المطروحة، والعمل على سرعة فحصها وإيجاد الحلول المناسبة وفقاً للإمكانات المتاحة ، مع إحالة الموضوعات التى تتطلب تدخل جهات أخرى إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام .

وتواصل الوحدات المحلية عقد اللقاءات الجماهيرية تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بهدف الإستماع إلى مطالب المواطنين وشكواهم ، وسرعة فحصها والتعامل معها ، وتعزيز التواصل المباشر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى .