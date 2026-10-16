التشيك تشهد 26 حادثا سيبرانيا خلال شهر سبتمبر الماضي

أعلنت الوكالة التشيكية للأمن السيبراني والمعلوماتي، أن البلاد شهدت 26 حادثا سيبرانيا خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو ثالث أعلى معدل شهري يتم تسجيله خلال العام الجاري.

وذكر راديو براغ الدولي اليوم /الجمعة/ أنه تم تصنيف حادث واحد فقط على أنه "مهم"، في حين تم اعتبار بقية الحوادث أقل خطورة، ولم يصنف أي منها ضمن فئة "شديد الأهمية".. وقد استهدفت الهجمات حسابات المستخدمين والمواقع الإلكترونية وخوادم البريد الإلكتروني والخوادم السحابية.

وفي عدة حالات، تمكن المهاجمون من الوصول إلى الشبكات الداخلية عبر شبكات افتراضية خاصة، كما رصدت الوكالة اختراقات أمنية وحوادث مرتبطة ببرمجيات خبيثة.

يشار إلى أنه تم تسجيل 32 حادثا سيبرانيا في شهر يناير الماضي، و28 حادثا في شهر أغسطس الماضي.. فيما سجلت الوكالة في المتوسط 17 حادثا شهريا خلال العام الماضي.