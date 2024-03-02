وكيل صحة الوادي الجديد يحيل إدارى وطاقم تمريض غرب الموهوب للتحقيق

لنقص أدوية الطوارئ

قرر الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إحالة رئيس التمريض وإدارى وحدة غرب الموهوب وأفراد التمريض بالنوبتجية للتحقيق لوجود نواقص بأدوية الطوارئ ولم يتم الاستعاضة وتراكم أكياس النفايات الخطرة في غرفة النفايات وعدم وجود إضاءة وميزان بالغرفة وسوء الإضاءة بالوحدة بصفة عامة ، وذلك خلال مروره على وحدات الرعاية الاساسية فى قرى (غرب الموهوب ؛ الموهوب ؛ الامان ؛ القصر ؛ عزب القصر) حيث رافقه فى الجولة الدكتور عبد الله كامل مدير الادارة الصحية بالداخلة، والدكتور محمد كمال مدير الجودة بالمديرية.



ووجه هارون بتحديث قائمة الأدوية بجميع الوحدات التى تم المرور عليها فى الفترة المسائية وتكليف مسئول مكافحة العدوى ومسئول النفايات الطبية بالادارة الصحية بالداخلة لمراجعة غرفة النفايات بوحدة عزب القصر طبقاً للمعايير المحددة لذلك وتوجيه الإدارة الهندسية لمراجعة أعمال الكهرباء بكل من وحدتى (عزب القصر ؛ غرب الموهوب) و التنبيه على مسئول الأمن الصناعى بالإدارة الصحية بالداخلة بمراجعة أعمال الأمن والطفايات بوحدة غرب الموهوب وكلف مسئول المستلزمات الطبية باعادة تدوير المستلزمات بين الوحدات حسب المنصرف بكل وحدة.





كما وجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالاستعاضة الدورية للأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة ادوية ومستلزمات الطوارئ بوحدة غرب الموهوب و تطبيق معايير مكافحة العدوى فى فرز النفايات بوحدة غرب الموهوب.