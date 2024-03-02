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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق بمركز فاقوس

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت التعليمية   للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت التعليمية بمركز فاقوس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور ٢ من العاملين بمقر مدرسة  السيد عطا الله للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

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كما تبين عدم تواجد ٤ من العاملين بمقر مدرسة ميت العز الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المتابعة الميدانية المنشأت التعليمية

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