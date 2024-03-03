علاج مجاني مدى الحياة.. مشروع قانون يزف بشرى لهذه الأسر

أحال مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان “التضامن الاجتماعي، والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة”.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وأصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء، فيزداد الاستيراد؛ مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.

وتضمن مشروع القانون، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، “إمكانية العلاج المجاني على نفقة الدولة، مع تخفيضات في وسائل المواصلات”.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن “تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة، تحددها الدولة، تقل بنسبة 70%؛ في حال الإنجاب مرة ثانية”.

فيما نصت المادة الثانية عشرة، على أن “يتمتع الابن الوحيد للأسرة، بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة”.