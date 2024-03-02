ننتظر أسابيع أخرى.. يورجن كلوب يصدم مشجعي ليفربول بشأن إصابة هذا اللاعب

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مفاجأة صادمة مفادها أن إصابة أحد أبرز لاعبي الفريق تبدو خطيرة.

وفي تصريحات لشبكة "ليفربول ايكو"، أكد كلوب أنه لا يوجد وقت محدد لعودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر من الإصابة، مشيرًا إلى أن الإصابة تبدو عضلية ويختلف وقت تعافي اللاعبين منها.

وأضاف كلوب: "لا يعني ذلك أن الحارس البرازيلي سيعود للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع القادم أو في الوقت القريب، ويجب علينا الانتظار لبضعة أسابيع إضافية".

وأوضح أن أليسون يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي في الصالة الرياضية، مؤكدًا أن الإصابة لن تبعده عن المشاركة حتى نهاية الموسم.