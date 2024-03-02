كارلوس عازار يكشف حقيقة عرض موسم ثان من مسلسل ستيلتو.. فيديو

كشف الفنان اللبناني كارلوس عازار، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «ستيلتو»، منوها بأن مسلسل ستيلتو به شيء إيجابي ومختلف.

وأضاف كارلوس عازار، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، على قناة صدى البلد، أن فكرة مسلسل ستيلتو حققت ناجحا كبيرا رغم أن أحداث السيناريو قائمة على الغيبة ونشر الأخبار.

جاهز ومرحب

وعن حقيقة طرح جزء ثاني من مسلسل ستيلتو، أكد كارلوس عازار أنه حتى الآن لم يتم التطرق إلى فكرة الحديث عن جزء ثاني، موضحًا أنه حال تم عرض فكرة وجود جزء ثاني فإنه سيكون جاهز ومرحب للعمل مع فريق العمل مرة أخرى.

وأشار عازاز إلى أن كواليس تصوير مسلسل ستيلتو، كانت أجواء لطيفة والجميع على تواصل وتقارب معا.

يشار إلى أن ستيلتو هو مسلسل عربي شارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، من إنتاج مجموعة أم بي سي مقتبس عن المسلسل التركي جرائم صغيرة المقتبس بدوره عن المسلسل الأمريكي اكاذيب كبيرة صغيرة وعُرض لأول مرة في عام 2022 على منصة شاهد.