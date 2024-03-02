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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارلوس عازار: الأدوار الكوميدية صعبة لأنها تحتاج لتعبيرات خاصًة

الفنان اللبناني كارلوس
الفنان اللبناني كارلوس عازار

كشف الفنان اللبناني كارلوس عازار، كواليس تعاونه مع الفنانة هنا الزاهد، في مسلسل «سيب وأنا سيب»، والذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وأضاف كارلوس عازار، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، على قناة صدى البلد، مازحًا: «حصلي تحطيم معنوي.. كل شوية توعدني بالخطوبة وترجع لزوجها» ضمن أحداث المسلسل.

الادوار الكوميدية

وأشار إلى ان الأدوار الكوميدية صعبة لأنها تحتاج لتعبيرات خاصًة، مشيدًا بأداء المخرج وائل إحسان وتعامله مع الفنانين في لوكيشن التصوير.

وأكد كالروس عازار أنه تلقى ردود أفعال ايجابية بعد عرض المسلسل من أصدقائه الفنانين سواء في مصر أو لبنان، بالإضافة إلى التهنئة من زملائه عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.

السوشيال ميديا الفنانة هنا الزاهد المخرج وائل احسان برنامج سبوت لايت هنا الزاهد سبوت لايت سيب وانا سيب

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