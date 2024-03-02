كارلوس عازار: الأدوار الكوميدية صعبة لأنها تحتاج لتعبيرات خاصًة

كشف الفنان اللبناني كارلوس عازار، كواليس تعاونه مع الفنانة هنا الزاهد، في مسلسل «سيب وأنا سيب»، والذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وأضاف كارلوس عازار، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، على قناة صدى البلد، مازحًا: «حصلي تحطيم معنوي.. كل شوية توعدني بالخطوبة وترجع لزوجها» ضمن أحداث المسلسل.

الادوار الكوميدية

وأشار إلى ان الأدوار الكوميدية صعبة لأنها تحتاج لتعبيرات خاصًة، مشيدًا بأداء المخرج وائل إحسان وتعامله مع الفنانين في لوكيشن التصوير.

وأكد كالروس عازار أنه تلقى ردود أفعال ايجابية بعد عرض المسلسل من أصدقائه الفنانين سواء في مصر أو لبنان، بالإضافة إلى التهنئة من زملائه عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.