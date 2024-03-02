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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر رفضت التهجير .. لافروف: بدون دولة فلسطينية يستحيل تحقيق التهدئة بالشرق الأوسط

لافروف
لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو مقتنعة أن الدولة الفلسطينية هي قرار بدون تنفيذه يستحيل تحقيق التهدئة بالشرق الأوسط.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف، اليوم السبت، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء اعتزام إسرائيل شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل متمسكة بخطتها للقضاء على حركة حماس الفلسطينية.

وأوضح في مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق أيضًا من أنه، عشية شهر رمضان المبارك، يجري الإعداد لعملية لتمشيط رفح، حيث يتجمع ثلثا سكان غزة بالكامل، الذين فروا من العنف في قطاع غزة وباقي القطاع".

وأشار لافروف إلى أنه في حال تمت العملية الإسرائيلية، فإن العديد من اللاجئين سيتوجهون إلى مصر، التي اعترضت على مثل هذا السيناريو"، واصفًا النتيجة المحتملة بأنها "تطهير عرقي".

ولفت إلى التطورات السلبية التي تحدث في الضفة الغربية، حيث تكثفت غارات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

لافروف روسيا الدولة الفلسطينية الشرق الاوسط الضفة الغربية

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