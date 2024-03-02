عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل الديمقراطي ينظم قوافل طبية ويوزع سلال غذائية في الدقهلية.. صور

حزب الجيل ينظم قوافل
حزب الجيل ينظم قوافل طبية ومساعدات إنسانية بالدقهلية

نظم حزب الجيل الديمقراطي، قوافل طبية ومساعدات غذائية، في نطاق الوحدة المحلية بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع جمعية العوض الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ناجي الشهابي رئيس الحزب؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والقضاء على جشع التجار بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو مجلس إدارة جمعية العوض الخيرية، إن العمل الأهلي التنموي له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال ومختلف المجالات جنبا الي جنب مع مؤسسات الدولة.

وأضاف أن دور المجتمع المدني والعمل الأهلي التنموي يتبلور في تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي ألقت بظلالها على مستوى معيشة المواطنين الذين باتوا يعانون من تبعات تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني أحد الأدوات الرئيسية التي لها دور كبير في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية القائمة.

وأكد إبراهيم عادل العوضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تسعى جاهدة لتحقيق التنمية الاجتماعية ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والحالات الإنسانية، في توفير الإحتياجات الغذائية والصحية والاجتماعية مجاناً؛ لمساعدة الحكومة في تخطي التحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية.

وأوضح العوضي أن الجمعية قدمت الكشف الطبي المجاني لأكثر من 300 حالة في نطاق الوحدة في تخصصات (أمراض الثدي والأورام - عيون - اطفال - أسنان - عظام - باطنية).

ودعا متولي اسماعيل، مدير الجمعية، الشباب لتنمية روح التطوع بداخلهم والمشاركة فى العمل الخيري؛ لدعم جهود الدولة فى تخطي التحديات الاقتصادية  الراهنة.

822aa78e-2e4f-4740-8256-2bd7ec52d71d
822aa78e-2e4f-4740-8256-2bd7ec52d71d
2142f39e-353f-4a56-a061-8da25ad00a81
2142f39e-353f-4a56-a061-8da25ad00a81
b705e8cf-75b8-4c67-8f14-93f611689ed9
b705e8cf-75b8-4c67-8f14-93f611689ed9
d3fa275a-ea31-46ac-a899-0d139a38e44b
d3fa275a-ea31-46ac-a899-0d139a38e44b
f9915179-351a-4c59-85c3-b5261863fb15
f9915179-351a-4c59-85c3-b5261863fb15
حزب الجيل الديمقراطي قوافل طبية مساعدات غذائية الدقهلية الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل في رمضان

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

ترشيحاتنا

أهالي الشاب المتوفي في أوغندا يناشدون وزيرة الهجرة التدخل لسرعة نقل الجثمان

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان

قرار عاجل بشأن محاكمة شيرين في سب محمد الشاعر

5 إنزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على غزة

تجنب مواجهة الأهلي| صن داونز يتصدر مجموعته بالفوز على مازيمبي

احتفلت بعيد ميلادها الـ 102 قبل وفاتها.. اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان روبي في جدة يثير ضجة .. شوف بكام

تحضيرات رمضان| طريقة تجهيز شيش طاووق

تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره بعد حفلة الكويت

بفستان ميتالك.. شاهيناز تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ