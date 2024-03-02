حزب الجيل الديمقراطي ينظم قوافل طبية ويوزع سلال غذائية في الدقهلية.. صور

نظم حزب الجيل الديمقراطي، قوافل طبية ومساعدات غذائية، في نطاق الوحدة المحلية بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع جمعية العوض الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ناجي الشهابي رئيس الحزب؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والقضاء على جشع التجار بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.



وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو مجلس إدارة جمعية العوض الخيرية، إن العمل الأهلي التنموي له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال ومختلف المجالات جنبا الي جنب مع مؤسسات الدولة.

وأضاف أن دور المجتمع المدني والعمل الأهلي التنموي يتبلور في تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي ألقت بظلالها على مستوى معيشة المواطنين الذين باتوا يعانون من تبعات تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني أحد الأدوات الرئيسية التي لها دور كبير في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية القائمة.

وأكد إبراهيم عادل العوضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تسعى جاهدة لتحقيق التنمية الاجتماعية ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والحالات الإنسانية، في توفير الإحتياجات الغذائية والصحية والاجتماعية مجاناً؛ لمساعدة الحكومة في تخطي التحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية.

وأوضح العوضي أن الجمعية قدمت الكشف الطبي المجاني لأكثر من 300 حالة في نطاق الوحدة في تخصصات (أمراض الثدي والأورام - عيون - اطفال - أسنان - عظام - باطنية).

ودعا متولي اسماعيل، مدير الجمعية، الشباب لتنمية روح التطوع بداخلهم والمشاركة فى العمل الخيري؛ لدعم جهود الدولة فى تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة.

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