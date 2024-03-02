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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا مجز.رة شارع الرشيد إلى 116 شهيدا

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم السبت، استشهاد فلسطيني في مستشفى كمال عدوان متأثراً بجراحه التي تصيب بها في مجزرة شارع الرشيد صباح الخميس الماضي، ليرتفع بذلك حصيلة المجزرة إلى 116 شهيدًا حتى اللحظة، والعدد مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة وعدم توفر الإمكانيات الطبية.


كما ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال خيمة للنازحين مقابل المستشفى الإماراتي غرب مدينة رفح، ظهر اليوم السبت، إلى 11 شهيدا.

وأفاد شهود عيان، أن 11 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال، والمسعف عبد الفتاح أبو مرعي، وهو على رأس عمله داخل المستشفى الإماراتي، جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين، فيما أصيب 50 آخرون بجروح مختلفة.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 30320 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 71533 إصابة.

وقد ارتكب الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 92 مواطنا، وإصابة 156 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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