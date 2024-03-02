«الشهابي» يشيد بالتزام الإمارات بمواعيد تسديد الدفعات المقرّرة لعقد تطوير «رأس الحكمة»

أشاد المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة ناجى الشهابي بالتزام الجانب الاماراتى بمواعيد تسديد الدفعات المقررة وفقا لعقد تطوير منطقة رأس الحكمة وتبلغ قيمتها 35 مليار دولار على دفعتين.

منوها أن تسلم الحكومة المصرية الخمسة مليارات دولار المتبقية من الدفعة الأولى من صفقة الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أمس تؤكد جدية والتزام دولة الإمارات بكل ما اتفقت عليه مع الجانب المصرى.

وأشار الجيل فى بيانه إلى أن وصول الـ 5 مليارات دولار أمس الجمعة يكون قد اكتمل تسلم الحكومة المصرية الدفعة الأولى وقدرها 15 مليار دولار بعد الإجراءات التنسيقية التى تمت بين البنك المركزي المصرى والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى الجنيه المصري.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن وصول تلك المبالغ الكبيرة سيكون له تأثير كبير على أسعار صرف العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار الأمريكى ، مشددا على إكتمال وصول الدفعة الأولى من قيمة الاستثمارات المباشرة وقدرها 15 مليار دولار ، تعد ضربة قوية للسوق الموازية والمضاربين والمتاجرين بالدولار والذين تسببوا فى ارتفاع سعر الدولار إلى أرقام غير مسبوقة مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.

مشددا على أن الالتزام الاماراتى بالمواعيد المقررة لإيصال الدفعة الأولى من الصفقة ،يؤكد جديتها والتزامها بالموعد المقرر لتسليم الحكومة الباقى وقيمته 20 مليار دولار بعد شهرين اى فى موعد غايته شهر مايو المقبل ، وهو يقوى من سعر الجنيه ويجعلنا فى موقف تفاوضى قوى أمام صندوق النقد الدولى الذى نطالب فى حزب الجيل بعدم التعامل معه مستقبلا بشروطه المجحفة.

وأكد رئيس حزب الجيل أن صفقة تطوير رأس الحكمة مثالية و ستكون جاذبة لصفقات تشاركية أخرى تنعش الاقتصاد المصرى وتجعله غير محتاج لقروض أجنبية ، مضيفا «الشهابي» أن نجاح هذا المشروع التنموي المهم والكبير التشاركى مع دولة الإمارات، سيكون نموذجاً ملهما وجاذبا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.