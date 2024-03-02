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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثانية التى انطلقت مطلع الاسبوع الماضى ،حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة ١١ حالة تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بدمياط على مساحة ٢٦٣ متر مربع.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة إلى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ١٠٦ حالة بمساحة ٧٢٣٩ متر مربع.

وأكدت أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية حتى منتصف الشهر الجارى ، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

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