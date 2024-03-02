إصابة قائد ربع نقل سقط في ترعة الدلجمون بالغربية

شهد الطريق الزراعي "طنطا _ كفر الزيات" بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة قائد سيارة ربع نقل بكدمات وسحجات وكسور وجروح إثر انقلاب سيارة ربع نقل حال قيادتها داخل أحدي المجاري المائية امام مدخل قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات وتم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تعود أحداث الواقعة حينما تمكن عدد من المارة في نطاق قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات سمعوا صوت صراخ فهرعوا في اتجاه الصوت فتبين سقوط سيارة ربع نقل داخل ترعة ونجحت جهود المارة في إخراج الشاب من الترعة وهو على قيد الحياة وبه إصابات وكدمات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

376