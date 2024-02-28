جرس إنذار|تعليق ناري من مجدي عبدالغني على فوز الأهلي بخماسية أمام بلدية المحلة

علّق الإعلامي مجدي عبدالغني على فوز الأهلي بخماسية أمام بلدية المحلة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : يوم يتميز بعودة النادي الأهلي بعد غيبة طويلة عن أداء المباريات ، عودة في منتهي القوة والشراسة ، عودة تعلن جرس إنذار لكل من هم في المنطقة الأولي من جدول الدوري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.

موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.