عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جرس إنذار|تعليق ناري من مجدي عبدالغني على فوز الأهلي بخماسية أمام بلدية المحلة

صدى البلد

علّق الإعلامي  مجدي عبدالغني على فوز الأهلي بخماسية أمام بلدية المحلة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : يوم يتميز بعودة النادي الأهلي بعد غيبة طويلة عن أداء المباريات ، عودة في منتهي القوة والشراسة ، عودة تعلن جرس إنذار لكل من هم في المنطقة الأولي من جدول الدوري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.

 

موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.

- الأهلي فوز الأهلي مباراة الاهلي و بلدية المحلة خماسية الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

ترشيحاتنا

مصرع 31 شخصًا جراء انقلاب حافلة وسقوطها من جسر في مالي

عصام عبدالفتاح: نطالب الحكام أحيانًا باحتساب أخطاء غير صحيحة

عصام عبدالفتاح: اختيار حكم القمة لا يهم أن يكون الأفضل ولكن الأقل خلافا

15 ألف جنيه.. اضطرابات قوية تضرب سعر الحديد بالأسواق

محاكمة فران متهم بقـ.تل نجله في الشرقية

حاسس بغلطته.. لقطة مثيرة للجدل من كهربا خارج الملعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مُرتديًا خوذة.. رجل يركب ثورًا ويركض وسط شوارع مزدحمة بالهند|ما القصة؟

ملابس غير تقليدية.. نسمة محجوب تثير ضجة بصورها

واقعة ولا أغرب|تصرف متهوّر من ولي أمر داخل مدرسة في بنغازي.. ماذا فعل؟

لسبب مجنون .. رجل ينحت وشم QR كود على جبهته

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ