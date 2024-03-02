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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة هيئة الرقابة المالية بجامعة حورس|مؤتمر للتعريف بالخدمات المالية غير المصرفية بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شاركت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في مؤتمر خاص بمبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجامعة حورس .

 يأتى ضمن مبادرة الهيئة " اعرف تستفيد .. بناء القدرات لتعزيز التنمية بمحافظات مصر "  حيث كان فى استقبالهما الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ، والدكتور سعيد عبد الهادى رئيس الجامعة ..

واستهلت " المحافظ " المؤتمر بتوجيه الشكر إلى جامعة حورس على استضافتها هذا المؤتمر،  فى ضوء تحقيق أهدافه لتعريف المواطنين والطلاب للتعريف بالخدمات المالية غير المصرفية،  بما يساهم فى إعداد مستثمر الغد ، كما وجهت الشكر مجددًا إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على اختيار دمياط لاطلاق أولى مؤتمرات الهيئة ، لافتة الى أن المؤتمر قد شهد عدد من الفعاليات على مدار اليوم والتى تساهم فى دعم تلك المستهدفات ...

فيما وقد عُقد المؤتمر داخل الجامعة بحضور النائب وليد التمامى و النائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ و الدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و طلاب الجامعة ،  استعرض خلاله الدكتور محمد صالح لدور الهيئة والخدمات التى تقدمها وكذلك محاور سوق المال وأنشطة التمويل من تمويل عقارى وتأجير تمويلى وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك نشاط التأمين، والتعريف بالمنتجات المالية غير المصرفية،  وذلك لزيادة الوعى بالانشطة المالية غير المصرفية ..

وفى ختام المؤتمر،، تسلمت الدكتورة منال عوض والدكتور محمد فريد درع الجامعة قدمه لهما رئيس مجلس الأمناء ، الذى أعرب عن ترحيبه بإقامة إحدى فعاليات مؤتمر تعزيز التنمية بالمحافظات من داخل جامعة حورس ، وذلك لتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالخدمات المالية غير المصرفية ..

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