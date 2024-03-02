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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 30 مؤسسة| معرض للأنشطة المالية غير المصرفية بحديقة بنت الشاطئ بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها، الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى مستهل زيارته لمحافظة دمياط وذلك لإطلاق مؤتمر " اعرف تستفيد" بمكتبة مصر العامة  بمدينة دمياط وجامعة حورس، حديقة بنت الشاطئ وتم افتتاح المعرض الذى أقامته الهيئة بحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط .

 شارك خلاله ٣٠ مؤسسة مالية  من الهيئة والبورصة المصرية والاتحادات المهنية ، حيث يستهدف توضيح ما يتمتع به القطاع المالى غير المصرفي الذى يتضمن خدمات " تأمين ، سوق مال ، أنشطة تمويل تأجيرى و عقارى وللمشروعات المتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكى ، بجانب نشاط التأمين الذى يقدم الحماية للأصول والممتلكات " ، من مقومات فريدة وحلول تمويلية تعزز من فعالية دوره فى دعم الاقتصاد القومى.

وتم خلال التفقد استعراض ما يشمله المعرض من محاور للتعريف بالخدمات التى يقدمها القطاع المالى غير المصرفى ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على أهمية هذا المعرض لتعريف أكبر عدد ممكن من المواطنين بالانشطة الخاصة بقطاع التمويل غير المصرفى ، مشيدة بما تستهدفه الهيئة من تنسيق دائم للتعريف بتلك الخدمات وتحقيق التنمية به مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى.

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