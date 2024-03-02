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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 600 مريض بشربين

قافلة طبيه
قافلة طبيه

نظمت اليوم، مؤسسة راعى  مصر، وهى  مؤسسة تتبع التحالف الوطني بالتعاون مع جمعية ديار الخير، قافلة طبية بقرية شربين للكشف على المرضي بالمجان، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد أنور العرابي،  رئيس مجلس إدارة جمعية ديار الخير، أن القافلة جاءت بعدد من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة والرمد والعظام والأطفال.

 

وأشار الى انه تم الكشف على ٦٠٠ مريض بالقافلة  وتم صرف العلاج لهم ،  وتم تحويل عدد من الحالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة  ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ، وإقامة ندوة توعيه للمرضى من الأمراض الطفيليات.

وتابع ان تلك القوافل الطبية المجانية للمرضي مستمرة  وبشكل دوري للكشف على المرضي بالمجان في القري بدمياط والدقهلية.

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دمياط التخصصات الطبيه الصحة الضغط والسكر الدقهلية الباطنة الأمراض تخصصات الطب

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