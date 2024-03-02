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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد قناوي أمينا عاما لحزب العدل وعبد العزيز الشناوي رئيسا للمكتب السياسي

حزب العدل
حزب العدل

انتخبت الهيئة العليا لحزب العدل، النائب أحمد قناوي، أمينا عاما للحزب، خلفا لعبد العزيز الشناوي الذي تقدم باستقالته من منصبه، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا، اليوم السبت، في مقر الحزب بالقاهرة.

وصدقت الهيئة العليا في اجتماعها، على تعيين عبد العزيز الشناوي رئيسا للمكتب السياسي للحزب، بناء على ترشيح رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام.

وكان الشناوي قد تقدم باستقالته من منصب أمين عام الحزب منذ أيام قليلة؛ نظرا لظروف العمل، حسب ما أعلن في استقالته، وهو ما دعا رئيس الحزب لدعوة الهيئة العليا للبت في الاستقالة، ومن ثم انتخاب أمين عام جديد للحزب.

الهيئة العليا لحزب العدل النائب أحمد قناوي عبد العزيز الشناوي النائب عبد المنعم إمام الاستقالة

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