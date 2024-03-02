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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس «اقتصادية أبوظبي»: نجاح مؤتمر منظمة التجارة يؤكد ريادتنا في قيادة الحوارات العالمية

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

قال  أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة وإدارة الحوارات العالمية للاستفادة من المقومات المشتركة لتعزيز الفعالية والكفاءة وتطوير حلول مبتكرة تسهم في التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي من أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية " وام" قائلا: “ تشكل نتائج المؤتمر علامة فارقة في مسيرتنا لتطوير نظام التجارة العالمية في ظل التحولات المتسارعة حيث تترابط وتتفاعل التجارة والتكنولوجيا والبيئة والتنمية بشكل وثيق. 

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وأكد أنه ترسيخاً لدورها ونهجها، اتخذت دولة الإمارات خطوات ومبادرات طموحة لدعم نظام التجارة العالمية لتطوير الاقتصادات وتحسين مستويات المعيشة، بما في ذلك دعم صناديق منظمة التجارة العالمية المخصصة لتمكين الدول النامية والأقل نمواً من تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية”.

ولفت إلى أن مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تعمل على تحديث وتطوير التجارة العالمية عبر تبني وتوظيف أحدث التقنيات”.

وقال:" انطلاقاً من مكانتنا كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات والتجارة الدولية، نجدد التزامنا الراسخ بدعم نظام تجارة عالمي حر وعادل ويحقق المصلحة للجميع، الأمر الذي يُمكن كل الأطراف في المجتمع الدولي من الاستفادة من الفرص وتحقيق التقدم والازدهار

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