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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة اقتصادية : أتوقع ضخ أموال أجنبية مباشرة في الاستثمار الصناعي بمصر

صدى البلد

أكدت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، أن مشروع رأس الحكمة هو بداية مجموعة من الصفقات الاستثمارية الضخمة.

 

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وقالت رانيا يعقوب في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  صفقة رأس الحكمة تعيد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمار اجنبي مباشر ".

 

 وأضافت رانيا يعقوب :" ضفقة رأس الحكمة تشجع مستثمرين آخرين على ضخ أموال في قطاعات كثيرة ".

 

 وأكملت رانيا يعقوب :" أتوقع ان يكون هناك استثمارات أجنبية مباشرة في الاستثمار الصناعي داخل مصر ".

 

 ولفتت رانيا يعقوب:" مصر تعتبر جنة للمستثمرين الأجانب وذلك بسبب تعداد السكان المرتفع في مصر ".

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