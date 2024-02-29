منجي بدر: الدولة نجحت في توفير استثمار جاذب للمشروعات العملاقة

قال منجي بدر الوزير المفوض و عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن صفقة رأس الحكمة أثرت بشكل إيجابي وواضح على الوضع الاقتصادي، حيث نجحت مصر في خلق مجال استثماري جاذب.



وأضاف منجي بدر، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الضرائب الموحد، والجمارك والمحاكم الاقتصادية، إلى جانب وثيقة ملكية الدولة، جذبت المستثمرين بشكل كبير



وشدد على أن مشروع رأس الحكمة شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، مشددا على أن الدولة نجحت في توفير استثمار جاذب للمشروعات العملاقة.



وأكمل: الغرب بدأ يصحح تصريحاته حول الاقتصاد المصري، وقدره الدولة، مشددا على أننا نملك اقتصاد متنوع وعنصر بشري متميز.



