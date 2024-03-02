إحباط تهريب مليون و300 ألف قرص مخدر في السعودية| صور

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 1298886 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أفران كهربائية عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأضاف أنه جاء بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ما أسفر عن القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية السودانية ومواطن سعودي، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.