جامعة عين شمس: أعداد الوافدين تجاوز الـ10 آلاف طالب من 80 جنسية

جامعة عين شمس تحرص دائمًا على زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر من خلال إطلاق حزمة خدمات تعليمية وبرامج حديثة وحصولها على أعلى التصنيفات العالمية بين الجامعات العالمية ما يساهم في جعل الجامعة قبلة للطلاب الوافدين للدارسة فيها خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز أعداهم أكثر من 10 آلاف طالبًا، ويأتي ذلك تشجيعًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإطلاق عدة مبادرات آخرها أدرس في مصر .

أكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس حرص الجامعة استقبال جميع الطلاب الوافدين ودمجهم مع قرنائهم فى المجتمع الجامعي.

وقال جامعة عين شمس، إن الجامعة يدرس بها حوالي 10 آلاف طالبًا وطالبة وافدين من 80 جنسية وهو ما يدل على جودة التعليم المقدم بالجامعة على مستوى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في التعليم والبحث العلمي والابتكار والإبداع .

وأضاف أن الجامعة اتخذت إجراءات للتسهيل على الطلاب الوافدين من الالتحاق والدراسة في الكليات والبرامج الجديدة والساعات المعتمدة التي يرغبون دراستها مع توفير السكن المناسب والمقررات الدراسية المتميزة لذلك وتسعى دائمًا لزيادة اعداد الدارسين في الجامعة.



وأضاف، أن هناك برامج حديثة وساعات معتمدة في تخصصات حديثة تساهم في تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولي، بالإضافة إلى اهتمام الجامعة بالمدينة الجامعية لاستضافة الوافدين خلال فترة الدراسة مضيفا ان الجامعة تقوم بعمل مهرجانا سنويًا داخل حرم الجامعة الهدف منه الاندماج بين الطلاب الوافدين وزملائه في الجامعة وهذا أمر في غاية الأهمية لدمج الوافدين في الفاعليات المختلفة التي تنظمها الجامعة، وأن ملتقيات الوافدين تجمع كافة طلاب الجامعة مما يخلق اندماج بينهم وبين أقرانهم من الجنسيات المختلفة في الدراسة والأنشطة.