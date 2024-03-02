«طفلان لكل سيدة».. وزارة الصحة: نستهدف الوصول لمعدل الإحلال السكاني|فيديو

تحدث الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، عن أسباب ونتائج تراجع معدل الزيادة السكانية، مشيرًا إلى انخفاض معدل المواليد بنسبة 8%، وخاصة في الفترة الأخيرة انخفضت المواليد بمعدل 145 ألف مولود.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور"، إن الدولة تستهدف الوصول لمعدل الإحلال، وهذا يعني أن يكون لدى كل سيدة طفلان، ولكن الآن نحن نتحدث عن نسبة نمو في المواليد بواقع 2.1%.

وذكر أن دلالات الأرقام الحالية جيدة، وهناك زيادة قائمة، مضيفًا:" الزيادة السكانية حمل على الدولة، ويجب الاستثمار في العناصر البشرية.. وتحسين خصائص السكان".



وتابع:" العالم ليس بحاجة للكثافة السكانية الحالية، وهناك تحديث للاستراتيجية الوطنية للسكان حيث تناولت البعد السكاني للأزمة وتمكين المرأة والتغيرات المناخية".