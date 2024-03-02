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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء .

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وأسفرت الحملات عن إزالة ٥ حالات بناء مخالف على مساحة ٥٥١م٢ و ٥ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ١١٩١م٢  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالتين متغيرات مكانية غير قانونية و ٦ مخالفات للبناء .

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي طارق رحمي محافظ الغربية محافظ الغربي محافظ الغربية لازالة التعديات على الاراضى الزراعية

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