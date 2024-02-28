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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بلدية المحلة: أحمد عبدالرؤوف يتحمل الخسارة أمام الأهلي

صدى البلد

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات  مصطفي الشامي رئيس بلدية المحلة بعد فوز الأهلي  على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال مصطفي الشامي رئيس بلدية المحلة عبر مداخلة تليفونية مع مجدي عبد الغني : أحمد عبدالرؤوف هو من يتحمل الخسارة أمام الأهلي، ورغم ذلك انا متمسك به حتي نهاية الموسم مهما كانت النتائج ولا نفكر فـي إقالة . 


وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.

موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

 

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويحتاج الأهلي نقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.

رئيس بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف بلدية المحلة و الاهلي خماسية الاهلي

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