مقرر لجنة الاستثمار يكشف تأثير صفقة رأس الحكمة على جلسات الحوار الوطنى

كشف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تفاصيل عودة جلسات الحوار الوطنى بعد اتمام صفقة الاستثمار الكبرى.

قال سمير صبري خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة "الحياة" أن انطلاق جلسات الحوار بعد صفقة تطوير رأس الحكمة منح المشاركين الكثير من الأريحية، لافتا إلى أن الجلسات تمتد لـ5 ساعات رغم أن الزمن المحدد لكل جلسة ساعتين.

أوضح مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أن الجلسات تتم بحضور ممثلى الحكومة وكبار رؤساء الهيئات ويتم التركيز على المشكلات التى تتطلب حلولا عاجلة.

12 جلسة

ولفت الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن تم إجراء 12 جلسة خلال الأيام الماضية والتوصيات ستصدر عقب الاتفاق عليھا.