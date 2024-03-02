مصر تشارك فى اجتماعات اللجنة الخماسية حول لبنان

شارك السفير علاء موسى سفير مصر لدى بيروت، في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك رفقة سفراء كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة وقطر، وذلك في إطار مساعي مصر الدائمة لدعم وتعزيز استقرار لبنان.

خلال الاجتماع، أكد السفير المصري أن مصر وأعضاء اللجنة حريصون على دعم الجهود الرامية لانتخاب رئيس جديد للبنان، بعد مرور ١٦ شهراً من شغور هذا المنصب، مشدداً على أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستدعي الإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق المهم لا تأجيله.

وشدد السفير موسى وسفراء الدول الأربعة الأخرى المشاركة في الاجتماع على أن دور اللجنة الخماسية هو مساعدة الأطراف اللبنانية في التوافق فيما بينها على خارطة طريق لانتخاب الرئيس، سواء عبر الحوار المباشر أو المشاورات غير المباشرة. وأن اللجنة الخماسية لم ولن تتدخل في طرح أسماء بعينها لرئاسة لبنان، إذ أن هذا هو دور البرلمان اللبناني حصراً.

ومن جانبه، عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تقديره لجهود الدول الخمسة المخلصة لدعم لبنان، ومساعدته لمواجهة مختلف التحديات والظروف الراهنة، مؤكداً أن انتخاب رئيس جديد هو بداية الطريق لإستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية والشروع في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة للخروج من أزمات لبنان الحالية.