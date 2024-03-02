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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة كمال: إسرائيل تبتكر كل يوم جريمة جديدة فى التاريخ

الاعلامى أسامة كمال
الاعلامى أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الضغط الدولي لا يمنع جرائم الاحتلال الإسرائيل لأنها في حماية الفيتو الامريكي، واسرائيل تبتكر و"تفتكس" كل يوم في جرائم جديدة لم نرها على مدى التاريخ، قائلا: "إسرائيل يقدموا كل يوم دليل أنهم وحوش غير آدمية ومحو أسر بالكامل من السجلات في غزة".

وقال أسامة كمال، خلال تعليق ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة دي إم سي، إن إسرائيل دائمًا أسوأ من ظنونه ومبدعة في القتل وسفك الدماء وإظهار وحشيتها للعالم، متابعًا: "بأي منطق ترتكب مجزرة ضد مدنيين ينتظرون مساعدات في شارع الرشيد، ولا يمكن لأحد في العالم أن يتصور بأن هناك قوة على وجه الأرض تستمتع بقتل الأبرياء وهم ينتظرون الطعام والشراب".

مجزرة الطحين

وأشار "كمال"، إلى أن مجزرة الطحين التي قتل فيه الاحتلال 112 فلسطينيا كانوا في انتظار المساعدات، ودماؤهم اختلطت بالدقيق الذي كان سيغيثهم إنسانيًا، مؤكدا أن ما فعله الاحتلال رسالة همجية يقدمها الاحتلال، وإسرائيل جعلت المجزرة أمام الجميع "على عينك يا تاجر.. مبسوط يا ضمير العالم".

وأوضح أن إسرائيل أصدرت بيانا كاذبا تنفي فيه مسؤوليتها عن مجزرة الطحين، وأنهم ليسوا السبب والتدافع هو السبب وهذا كذب رسمي، مشددًا على أن المجزرة الدموية عمرها 150 يومًا قتل فيها الاحتلال أكثر من 30 ألف فلسطيني، وتابع: "مرت قافلة مساعدات عبر مكان لتمركز الجيش الإسرائيلي".

برنامج مساء دي إم سي جرائم الاحتلال قناة دي إم سي سفك الدماء شارع الرشيد الطعام والشراب

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