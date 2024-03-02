رابط التسجيل المبكر للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس

تحرص جامعة عين شمس دائمًا على زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر من خلال إطلاق حزمة خدمات تعليمية وبرامج حديثة وحصولها على أعلى التصنيفات العالمية بين الجامعات العالمية ما يساهم في جعل الجامعة قبلة للطلاب الوافدين للدراسة فيها خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز أعدادهم أكثر من 10 آلاف طالب، ويأتي ذلك تشجيعًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإطلاق عدة مبادرات آخرها ادرس في مصر .





تقوم الجامعة بتقديم العديد من الخدمات للطلاب الوافدين أسوة بما يتم تقديمه لأبنائنا من الطلاب المصريين من خلال كليات الجامعة ووحداتها ومدنها الجامعية وذلك على النحو التالي :

أولاً : التسجيل المبكر للطلاب الوافدين :

يمكن للطالب التسجيل المبكر للبرامج الدراسية من خلال هذا الرابط

ثانياً : الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمدن الجامعية (طلبة/طالبات) :

• - مشاركتهم في الأنشطة الطلابية من خلال إدارة رعاية الشباب بالمدينة الجامعية من خلال :

• - الأنشطة الرياضية مثل : (كرة القدم - ألعاب قوى – رفع أثقال .....الخ)

• - الأنشطة الثقافية مثل : (المحاضرات العامة - الندوات)

• - الأنشطة الاجتماعية مثل : (الرحلات – مسابقات الشطرنج)

• - الخدمات العامة مثل : (معسكرات الخدمة العامة داخل وخارج الجامعة).

• - فيما يخص الإرشاد والتوجيه النفسي :

• - يوجد بالمدينة الجامعية (طلية / طالبات) قسم للخدمات النفسية والاجتماعية بحيث يستقبل الطلاب ذوي المشاكل النفسية والاجتماعية بهدف معرفة مشاكلهم والعمل على ايجاد حلول لها ، ويتم تقديم تلك الخدمة في سرية تامة.

• - فيما يخص خدمة غسل وكي الملابس :

• - توجد مغسلة بالمدن الجامعية تقوم بتقديم خدمة غسيل جميع متعلقات الطلاب كما يقوم بكي الملابس.

• - فيما يخص خدمات التغذية :

• - يتم إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية على الطلاب بالمطعم مع تجهيز المطعم وإعداده اعدادا جيدا لتقديم ثلاث وجبات للطلاب بصورة جيدة (إفطار – غداء – عشاء).

• 1- يقوم الطلاب الوافدين المقيدين على منح بسداد نسبة 25% من التكلفة / شهريا ، أما الطلاب الوافدين على غير منحة يقومون بسداد التكلفة الفعلية المقررة مثل الطلاب المصريين .

• 2- توفر المدن الجامعية مبنى بالمدينة الجامعية طلبة وآخر بالمدينة الجامعية طالبات للإسكان المميز مجهز تجهيزات فاخرة (حمام داخلي + تميز في المفروشات والتجهيزات + التغذية) بتكلفة فندقية لمن يرغب من الطلاب ، فضلا عن توفير عدة حجرات مميزة تشمل الإقامة الفردية + حمامات بنفس الدور والاقامة بها تكون بالتكلفة الفعلية.

ثالثاً : الخدمات الطبية والعلاجية :

• - يوجد بالمدن الجامعية (طلبة / طالبات) مركز طبي مجهز بجميع الاسعافات الأولية وبالأطباء الأكفاء حيث يقومون باستقبال الطلاب بالمركز في الفترة الصباحية كما يوجد طبيب مقيم بالمدينة في الفترة المسائية ، ويتم تحويل الحالات التي تستدعي حالتها الصحية تحويلها إلى المستشفى التخصصي لمتابعة علاجها.

• - تغطية علاج الطالب الوافد في جميع الأمراض المستحدثة عليه ، ويتم إجراء كشف طبي للطلاب الوافدين في بداية العام الجامعي من خلال مستشفى عين شمس التخصصي كأحد إجراءات القيد بالكلية وذلك للطلاب المستجدين والمرشحين للقبول بكليات الجامعة وكذا لطلاب الفرق الأعلى ليكون لكل طالب وافد سجل طبي بوضعه الصحي حال قيده بالجامعة .

• - خضوع الطلاب الوافدين المقيدين بالفرق الدراسية المختلفة بمرحلتي البكالوريوس والليسانس للعلاج بمستشفى عين شمس التخصصي في ضوء الضوابط واللوائح المنظمة.

رابعاً: خدمة اعتماد شهادات القيد للطلاب الوافدين :

* يتوجه الطالب الوافد إلى إدارة شؤون الطلاب بكليته لاستخراج شهادة تثبت قيده بالكلية .

* ثم يتوجه إلى إدارة الوافدين بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بشهادة القيد التي يرغب بتصديقها من الخارجية المصرية.

* يقوم الموظف المختص باصدار اذن دفع للطالب الوافد يسدد قيمته المالية لحساب الخدمة التعليمية بالإدارة العامة للحسابات الخاصة بقيمة 150جنيه مصري بإيصال سداد.

* يرفق إيصال السداد مع الشهادة المراد مراجعتها .

* يتم مراجعة البيانات الخاصة بدقة من واقع السجلات .

* يتم التأكد من صحة توقيع الدكتور /وكيل الكلية أو العميد.

* بعد انتهاء المراجعة تعتمد الشهادات من / مدير عام شئون التعليم والطلاب.

* يتم تسليم الشهادات للطالب بعد اعتمادها من الإدارة للتوجه للخارجية للتصديق عليها.

خامساً: خدمة تحويل الطلاب الوافدين :

* يتوجه الطالب الوافد إلى الإدارة العامة للوافدين ومقرها الحالي 97 شارع الجمهورية برمسيس خلف مسجد الفتح لتقدم بطلب تحيل إلى الكلية المراد التحويل إليها .

* يتلقي موظفي إدارة الوافدين بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب الموافقات الواردة من الدكتور/ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي علي تحويل الطلاب الوافــدين بمختلف الكليات.

* يتم اصدار اذن دفع للطالب الوافد يسدد قيمته لحساب الخدمة التعليمية بالإدارة العامة للحسابات الخاصة لفــتح ملـف تحويل له .

* تقوم إدارة الوافدين بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بإرسال الملف للكلـــية لعمل المقاصة ، ثم يرد للإدارة بعد عمل المقاصة وتعد المذكرة وتعتمد من الدكتور/ رئيس الجامعة.