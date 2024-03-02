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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يتم استهدافه للتقليل منه |فيديو

قصواء الخلالى
قصواء الخلالى

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يتم استهدافه من أجل التقليل منه، موضحة: "مصر تقوم بدورها في دعم القضية الفلسطينية والعمل على حل الدولتين وحقن الدماء من خلال الوصول لهدنة، وبجانب ذلك فهي تمارس دورها في رد الشائعات والمزايدات والاستهدافات".


وأضافت خلال تقديمها برنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة سي بي سي، أن حماس ردت على المشككين في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت على التحركات المصرية القوية في هذا الإطار، موضحة أن الدولة المصرية لن تقبل بالتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية".

القضية الفلسطينية

وأردفت “الخلالي”: “أن من يظن أن مصر ستساهم في القضاء على القضية الفلسطينية، لديه خلل في تفكيره”، مؤكدة: “مصر ترفض بشكل قاطع وتام تهجير الفلسطينيين من أراضيهم”.

واستنكرت الخلالي مدعّي حصول مصر على آلاف الدولارات من الفلسطينيين القادمين من معبر رفح، متسائلة : "كيف سيتم ذلك وهي ترسل مساعدات مليارية لأهالينا في غزة بشكل يومي".

واختتمت: "أن هناك من يحيك شائعات معادية ضد الدولة المصرية في ظل الأزمة، ولكن الدولة المصرية قادرة على تجاوز كل هذه الأمور".

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