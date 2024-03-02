قصواء الخلالي: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يتم استهدافه للتقليل منه |فيديو

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يتم استهدافه من أجل التقليل منه، موضحة: "مصر تقوم بدورها في دعم القضية الفلسطينية والعمل على حل الدولتين وحقن الدماء من خلال الوصول لهدنة، وبجانب ذلك فهي تمارس دورها في رد الشائعات والمزايدات والاستهدافات".



وأضافت خلال تقديمها برنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة سي بي سي، أن حماس ردت على المشككين في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت على التحركات المصرية القوية في هذا الإطار، موضحة أن الدولة المصرية لن تقبل بالتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية".