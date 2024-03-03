مفأجاة سارة لجماهير الزمالك بشأن ثلاثي الفريق

أعلن الإعلامي أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: محمد صبحي أقرب للتجديد مع الزمالك بمبلغ 10 ملايين سنويًا وخلاف مادي مع عواد ويوسف أوباما يقترب من التجديد مع دخوله الفئة الأولى من الرواتب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها غدا الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله إلى دور الثمانية للبطولة.