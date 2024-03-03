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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي مش طرف.. أحمد سالم يعلق على أزمة غرامة كهربا

صدى البلد

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بشأن أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي التي قام بسدادها لصالح القلعة البيضاء عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أحمد سالم ": النادي الأهلي لم يكن طرفًا في أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لدى الزمالك، فهي قضية بين اللاعب ونادي الزمالك فقط، وانتهت تمامًا بسداد قيمة الغرامة المستحقة.


 وأضاف: هناك العديد من الأزمات على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وعلى رأسها مستحقات البرتغالي جايميباتشيكو المدير الفني السابق للأبيض، وكذلك المغربي خالد بو طيب المهاجم السابق للفريق.

ادارة نادي الزمالك أحمد سالم أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا الإعلامي محمد فاروق المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حسين لبيب

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