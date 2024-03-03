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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: معايير جديدة لتنظيم السياحة العلاجية في مصر|فيديو

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية

قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن وزارة السياحة وضعت معايير وضوابط محددة يجب على أي منشأة، سواء طبية أو غير طبية، الالتزام بها لكي تصبح معتمدة في مجال السياحة العلاجية.

 السياحة الوقائية يتجه إليها الكثير من الساحئين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا:«السياحة العلاجية نشطة للغاية، نموها حوالي 12.5%، ومن ضمن السياحات التي تركز عليها الدولة بقوة، وفيما يخص السياحة الاستشفائية».

وتابع: «هذه الأنواع من السياحة تساعد على الوصول من المستهدف خلال 2030، سواء كان عدد سائحين أو مدد إقامات أو دخل دولاري»، موضحا أن السياحة الوقائية يتجه إليها الكثير من الساحئين من أجل الوقاية من الإصابة بالأمراض، مثلما حدث عند استقبال 68 طائرة في منطقة مرسى علم، وذلك خلال فترة كورونا.

وتابع: «مصر بها العديد من المناطق التي تتميز بوجود ذلك النوع من السياحة، مثل سيوة وأسوان وسفاجا، ومصر من الدول الرائدة في القضاء على فيروس سي».

السياحة وزارة السياحة السياحة العلاجية السياحة الاستشفائية مرسى علم

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