مستشار الرئيس: مصر تمتلك إمكانيات هائلة لخدمة السياحة العلاجية بكفاءة عالية

قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، إننا لدينا إمكانيات بشرية ولوجستية لخدمة السياحة العلاجية بكفاءة في كل المحافظات.

مكان لعلاج الإخوة من مختلف الدول سواء العربية

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر قناة "الأولى"، السبت، إننا لدينا مؤسسات وكوادر قادرة على خدمة السياحة العلاجية"، مبينا أن مصر منذ عشرات السنين وهي مكان لعلاج الإخوة من مختلف الدول سواء العربية أو الإفريقية أو أي دول أخرى.

وتابع: "لدينا سمعة طيبة منذ القدم في السياحة الصحية، كما أن هناك مقومات حقيقية للقيام بالسياحة العلاجية، ومنها الموقع والجو، فضلًا عن أماكن كثيرة في مصر يمكن فيها الاستشفاء".