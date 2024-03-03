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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برواتب تصل 4500 جنيه.. بدء التقديم لـ 366 فرصة عمل في القليوبية

فرص عمل .. أرشيفية
فرص عمل .. أرشيفية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توفير 366 فرصة عمل شاغرة، ضمن نشرتها القومية للتوظيف لمطلع شهر مارس الجاري، والتي شملت عددًا كبيرًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة. 

وقالت المديرية إن الوظائف الجديدة في 4 شركات كبرى بالقطاع الخاص بمرتبات مجزية، تصل إلى 4500 جنيه ، ويمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.  

وتابعت المديرية أن وظائف مديرية العمل تأتي في إطار مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية و الصحية مشيرا أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية، عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية، للعمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال ايام الاسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

القليوبية فرصة عمل شاغرة مديريه العمل بالقليوبية وزارة العمل مواجهة البطالة

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