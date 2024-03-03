مناطق لم يصلها من قبل..صحف عبرية تكشف توسيع الاحتلال عملياته في خان يونس

ذكرت صحف عبرية أن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في خان يونس محاولا الوصول إلى مناطق لم يدخلها من قبل.

ووسع الجيش الإسرائيلي الصهيوني عمليته في معقل حماس السابق في خان يونس في جنوب غزة خلال ليلة السبت، ليطوق مجمعا سكنيا تموله قطر صباح الأحد قبل عملية متوقعة ضد الحركة.

وحاصرت الدبابات المنطقة بعد عدة غارات أولية بما يسمى "الحزام الناري" شنتها القوات الجوية الإسرائيلية ليلة السبت.

وأكد الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، على قيامه بموجة هائلة من الضربات في غرب خان يونس، حيث أصابت القوات الجوية الإسرائيلية وقوات المدفعية 50 هدفًا في غضون ست دقائق.