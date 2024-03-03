ضبط بدال تمويني لتجميعه وتصريفه سلعا مُدعمة فى بورسعيد| تفاصيل

أحكم رجال الرقابة التموينية بإدارة تموين شرق التابعة لمديرية التموين والتجارة فى بورسعيد، قبضتهم على أحد البدالين التموينين بنطاق دائرة الحى (شرق)، لقيامه بالاستيلاء على سلع وحصص تموينية لبيعها دون وجه حق.

كان محمد عوض، وكيل وزارة التموين فى بورسعيد، أصدر تعليمات مشددة لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخازن وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية.



وعلى الفور، بدأت التحركات، وتم تشكيل حملة بإشراف محمد حلمى، وكيل مديرية التموين فى بورسعيد، فتمكنت الحملة أثناء التفتيش بنطاق دائرة الحى من ضبط أحد البدالين التموينيين قام بالتصرف فى حصة من الشاى والجبن المدعم والمربى.



كما تبين أثناء التفتيش قيامه بتجميع كمية من السكر الأبيض المُدعم بغرض التربح بعد التصرف فيه وبيعه بالسوق السوداء دون وجه حق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.

