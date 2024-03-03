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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبب خفي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنة الماضية

أرشيفية
أرشيفية

اعتبر محللون أمريكيون أن ارتفاع عدد المهاجرين العاملين في السوق الأمريكية أمر إيجابي للاقتصاد الأمريكي، وفق ما ذكرت صحف ووسائل إعلام أمريكية.

وارتفعت حصة المهاجرين في القوى العاملة على مدى أكثر من عقد، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو.

ونمت حصة "المولودين في الخارج" إلى مستوى قياسي بلغ 18.6% من القوى العاملة المدنية في الولايات المتحدة في العام 2023 مقابل 15.3% في عام 2006، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

واعتبر  مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس، أن الزيادة في عدد العمال المولودين في الخارج "تخفف الضغط عن الاقتصاد".

وأضاف: "في الواقع، ربما يكون هذا أحد الأسباب وراء نمو الاقتصاد بقوة في العام الماضي".

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا بنسبة 2.5% في عام 2023، متجاوزاً التوقعات.

 

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