10 مارس.. بدء أولى جلسات محاكمة شقيقين لاتهامهما بقت.ل عامل مخبز بالغردقة

حددت محكمة الاستئناف 10 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة شقيقين في القضية رقم ٢٠٦٥٥ ثاني الغردقة وذلك أمام محكمة جنايات البحر الأحمر لقت.ل عامل مخبز بمنطقة الأحياء شمال الغردقة بعد أن نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات مالية بين المتهمين والمجني عليه.

كان قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر قد كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بمخبز بالغردقة، وضبط مرتكبي الواقعة حيث تبلغ لمركز شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من أحد المستشفيات، باستقبال عامل بمخبز- مقيم بدائرة القسم «مصابا بجرح نافذ بالصدر وتوفى فور وصوله وبسؤال شقيق المجني عليه قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وعاملين بذات المخبز- مقيمين بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على المتوفى باستخدام» سكين فأحدث إصابته التي أودت بحياته وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والأداة المستخدمة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة حبس المتهمين وتم تجديد حبسهما حتى تمت إحالتهما للجنايات.