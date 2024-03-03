رئيس الشيوخ ناعيا الراحل على عطوة مضعان: مثال فريد للبرلمانى المثقف

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً، هادئاً، متواضعاً، دمث الخلق، وهو الزميل الراحل على عطوة مضعان، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركاً خلفه سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه”.

وأضاف عبد الرازق: “كان رحمه الله ــ وبحق ــ مثالاً فريداً للبرلمانى المثقف، الواعى، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانياً فى أداء دوره التشريعى والرقابى”.

وتابع: "ونحن أمام قضاء الله وقدره، لا نملك إلا الامتثال لأمره سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه "إنا لله وإنا إليه راجعون" ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان".

واختتم: "وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنــــى أدعوكـم للوقوف وقراءة الفاتحـة ترحمـــــاً على روح الفقيد العزيز".